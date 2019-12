Il Napoli arranca e fa una figuraccia con il Bologna in casa (IMMAGINI)

Un pessimo Napoli perde in casa 2 a 1 contro il Bologna di Mihajlovic. Gli azzurri sono riusciti a sprecare il vantaggio raggiunto con Llorente e si sono fatti prima raggiungere da Skov Olsen e poi superare da Sansone. Gli azzurri si sono presentati in campo con una formazione sconvolta da numerosi cambi e dalle assenze. Fuori ancora una volta Mertens e Callejon e infortunato Allan, la squadra è scesa in campo con Llorente e Lozano in attacco, Di Lorenzo a sinistra e Ruiz esterno a destra.

Una formazione per alcuni reparti inedita che non ha trovato le proprie certezze dopo il recupero del Bologna. Inutile la pressione nel finale che è risultata inconcludente se non per un gol di Llorente in fuorigioco. Al primo tempo sufficiente, il Napoli ha aggiunto un secondo tempo mediocre che ha fatto spazientire i tifosi. Fischi sono piovuti dagli spalti del San Paolo al termine della gara. Il Napoli è al momento a -17 punti dalla vetta e rischia di finire a -8 da Roma e Cagliari in caso di loro vittorie.