Napoli-Bologna, le interviste. Sarri: "Normale essere un po' meno brillanti"

Vi proponiamo le interviste rilasciate dai tesserati del Napoli dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna.

Maurizio Sarri: "Siamo stati bravi nella reazione, una reazione forte, poi un po' meno brillanti nel primo tempo. Però un pizzico di brillantezza in meno per una squadra che negli ultimi tre mesi si è allenata poco insieme è abbastanza normale. Younes? Sembra un ragazzo di sani principi, ma non l'ho ancora visto in campo. Di Politano non parlo, certo che mi piace. Sugli episodi da moviola credo che il nostro rigore sia netto, ma non è giusto parlare con me di arbitri. Se si deve parlare di arbitri allora da ieri sera (Chievo-Juventus) bisognava parlare solo di quello".



Dries Mertens: "Abbiamo iniziato malissimo ma siamo in crescita, siamo un grande gruppo che ha saputo reagire immediatamente. Dobbiamo guardare solo noi stessi e continuare così. Sono molto contento dei miei gol, vengo servito molto bene. Stiamo lì, in zona scudetto, lavoriamo bene ogni giorno e dobbiamo continuare a dare tutto. Mercato? I giocatori forti sono sempre benevenuti, ma oggi abbiamo visto che abbiamo già un'ottima squadra".

Polemico, come spesso gli accade, Roberto Donadoni, tecnico del Bologna: "C'era un rigore netto per noi, per fallo di mano di Koulibaly. Ma mi sembra chiaro che dall'ottava in classifica in giù certi rigori non li danno".