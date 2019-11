Napoli-Bologna, Insigne potrebbe giocare dal primo minuto

Dopo la buona prova fornita dalla squadra a Liverpool, anche se con un atteggiamento - almeno nella ripresa - non di certo propositivo, il Napoli torna al San Paolo per affrontare il Bologna. Carlo Ancelotti come al solito stravolgerà la formazione anche per consentire a chi ha giocato 90 minuti ad Anfield di riposare. Milik non ci sarà ma dovrebbe già rientrare Insigne, che contende una maglia da titolare a Lozano. Ballottaggio a sinistra tra Mario Rui e Hysaj (favorito).

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Mertens.

Mihajlovic deve invece rinunciare a Djiks, Santander e Soriano. In mediana dubbio Dzemaili-Svanberg. In attacco ancora Palacio, a segno nell'ultima gara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.