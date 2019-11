Napoli-Bologna, tegola per Ancelotti: Allan fuori dai convocati per infortunio

Brutta tegola per Carlo Ancelotti in vista della sfida contro il Bologna. Il tecnico azzurro dovrà infatti rinunciare ad uno dei suoi uomini più in forma, Allan, per la sfida del San Paolo contro i rossoblù.

Il centrocampista brasiliano salterà il match a causa di una infrazione della nona e decima costola sinistra subìta in seguito a un trauma contusivo nella gara con il Liverpool.

Fuori dalla lista dei convocati anche Milik e Ghoulam, mentre torna a disposizione Insigne.

Questo l'elenco completo dei convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.

La probabile formazione del Napoli: (4-4-2) Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti.