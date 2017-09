Napoli-Benevento 6-0: gli azzurri vincono il derby con un risultato tennistico

Il Napoli riscatta immediatamente la cocente sconfitta di mercoledì scorso in Ucraina contro lo Shakhtar, sommergendo con un nettissimo 6-0 il malcapitato Benevento, nel primo derby della storia in Serie A tra azzurri e giallorossi.

Partita chiusa già intorno alla mezz'ora, con i padroni di casa avanti per 4-0 grazie alla rete in apertura di Allan (3'), alle prodezze balistiche di Insigne e Mertens e alla rete di precisione del solito Callejon. Troppo forti gli uomini di Sarri per le 'streghe', in formazione rimaneggiatissima al San Paolo a causa delle assenze di Ciciretti, D'Alessandro, Iemmello e Costa.

Nella ripresa spazio ai cambi. Sarri concede un po' di riposo a Insigne e Callejon, concedendo spazio a Giaccherini ed Ounas, che si guadagnano un rigore a testa, entrambi trasformati da Mertens per il 6-0 finale.

ESORDIO PER OUNAS - Prima gara ufficiale per l'algerino, entrato a 25' dal termine al posto di Callejon. L'ex Bordeaux ha mostrato subito tutto il suo repertorio, guadagnandosi nel finale anche un calcio di rigore.