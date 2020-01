Champions League, infortunio per Suarez. Potrebbe saltare la partita contro il Napoli

Dopo la brutta sconfitta in Supercoppa Spagnola, arriva un'altra brutta sorpresa per Valverde, tecnico del Barcellona. L'allenatore dei blaugrana dovrà infatti rinunciare al centravanti uruguaiano Luis Suarez per almeno un mese, a causa di una lesione al menisco che probabilmente - sottolineano i media spagnoli - lo costringerà a un intervento chirurgico.

In caso di intervento l'assenza dell'attaccante potrebbe anche prolungarsi. Suarez rischerebbe così di saltare la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma il 25 febbraio al San Paolo.