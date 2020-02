Champions League, da oggi al via la vendita libera per Napoli-Barcellona

Dalle 10 di oggi sarà aperta la vendita diretta per i biglietti di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 25 febbraio allo stadio San Paolo (ore 21). E' scaduta infatti la prelazione riservata agli abbonati. Da oggi è possibile acquistare i biglietti anche online (per i possessori di tessera del tifoso), sul sito del calcio Napoli o direttamente sul circuito TicketOne.

Questi i prezzi diffusi dalla società.

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.