Il Napoli gioca alla pari col Barcellona e recrimina per il pareggio. Mertens da record aggancia Hamsik

Il Napoli pareggia in casa con il Barcellona una gara in cui avrebbe meritato molto di più. Gli azzurri escono con l'amaro in bocca dal campo per una partita in cui sono stati puniti nell'unica occasione avuta dai catalani. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a irretire i blaugrana riuscendo a essere più concreti e pericolosi rispetto ai cinque volte campioni d'Europa. La partita si era messa nel migliore dei modi con il gol del vantaggio di Dries Mertens dopo una splendida azione e un tiro a giro stupendo. Una rete da record che lo porta ad essere il miglior marcatore della storia del Napoli a pari merito con Marek Hamsik.

Il secondo tempo viene giocato con grande attenzione dagli azzurri che però commettono un unico errore e vengono puniti per questo. A pareggiare è Griezman su assist di Semedo. Gli azzurri non si abbattono e riescono a crreare occasioni importanti tra cui la più pericolosa capitata sul piede di Callejon che però ha sbagliato il gol del nuovo vantaggio. Espulso Vidal nel finale che non ci sarà nella gara di ritorno come Sergi Busquets.

Le parole di Gattuso

Un po' rammaricato ai microfoni di Sky, Rino Gattuso: “Non si può sbagliare nulla con loro, questo lo sapevamo. Potevamo fare meglio su qualche risalita. Sono deluso perché potevamo fare meglio in fase di costruzione ma è subentrata un po' di paura. Potevamo fare meglio la fase di possesso ma quando stai dietro sui 25 metri e corri tanto poi subentra un po' di paura. Noi in questo momento dobbiamo mettere la testa al Torino dopo avremo il tempo per preparare questa partita. Abbiamo il dovere di andare a giocarcela. Il Barcellona ha qualcosa in più di noi, ma abbiamo le nostre possibilità, abbiamo la consapevolezza di potercela giocare. Sul gol abbiamo dato troppo spazio a Messi per metterla. Sul palleggio dovevamo fare meglio, dovevamo andare dall'altra parte quando uscivamo dalla pressione. Loro ti portano al limite della tua area, se c'era spazio ci potevano fare del male. Comunque potevano starci anche una giornata, ci è andata male perché una sola occasione hanno fatto gol".