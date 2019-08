A Miami va in scena Napoli-Barcellona: le probabili formazioni

Nella Coppa La Liga-Serie A (che fa parte dell'International Champions Cup) il Napoli affronta per due volte in poche ore il Barcellona di Valverde. Si tratta degli ultimi due confronti internazionali per il Napoli di Ancelotti, che a fine settimana tornerà in Italia per preparare, in due settimane, il debutto in campionato a Firenze.

Per Carlo Ancelotti si tratta di "un test di spessore. Mi auguro che i ragazzi facciano vedere quello che hanno messo in campo a Edimburgo, contro il Liverpool, e a Marsiglia". Nei blaugrana mancherà Lionel Messi: l'asso argentino è fuori per infortunio. La prima gara si disputerà all'Hard Rock Stadium di Miami all'1:30 (ora italiana) di giovedì. Ritorno sabato 10 agosto alle 23:00 (ora italiana), nello stadio Ann Arbor di Michigan.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Elmas, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Dembele, Suarez, Griezmann.