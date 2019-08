Napoli-Barcellona: dove vederla in tv

E' la notte della grande sfida tra Barcellona e Napoli negli Stati Uniti. Le due squadre scenderanno in campo all’Hard Rock Stadium di Miami, giovedì 8 agosto alle ore 1.30 (orario italiano).

L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky in pay per view: il costo di acquisto è di 10 euro.

Il secondo match tra Barcellona e Napoli si disputerà sabato 10 agosto alle ore 23.00 (orario italiano) al Michigan Stadium di Ann Arbor, sempre negli Stati Uniti.

Assente Lionel Messi per un infortunio, frutto dei postumi della infelice Copa America disputata dall'argentino quest'estate.