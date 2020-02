Napoli-Barcellona: Mertens da record ma esce per infortunio

Il Napoli si presenta al San Paolo contro il Barcellona con la formazione tipo. Per sfidare gli uomini capitanati da Leo Messi, Gattuso schiera i giocatori migliori per il suo 4-3-3. In attacco ci saranno i tre piccoli che hanno fatto la fortuna di Maurizio Sarri. Il Barca deve rinunciare a Suarez e schiera Vidal accanto a Messi e Griezman. Ecco le formazioni ufficiali:

Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Ter Stegen, Semedo, Umtiti, Pique, Firpo, De Jong, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Griezman

Il record di Mertens e poi l'infortunio

Un colpo subito da Sergi Busquets ha costretto Dries Mertens a uscire dal campo anzitempo. L'autore del gol è stato sostituito da Milik ed è uscito precauzionalmente zoppicando. La serata è però stata segnata dal 121esimo gol con la maglia del Napoli con la quale ha raggiunto Marek Hamsik in testa alla classifica dei cannonieri di tutti i tempi.