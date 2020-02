Napoli-Barcellona, diretta tv in chiaro su Canale 5

Buone notizie per i tifosi del Napoli. L'attesissimo big match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona sarà infatti trasmesso in diretta tv in chiaro.

L'incontro, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21,00 allo Stadio San Paolo, sarà visibile su Canale 5.