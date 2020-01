Il consigliere Simeone: “Costo biglietti eccessivo”

"Apprendo dal sito della SSC Napoli che da domani saranno messi in vendita i biglietti per la partita casalinga contro il Barcellona del prossimo 25 febbraio 2020". A parlare è il presidente della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone. "Lungi da me l'intenzione di voler entrare nel merito delle scelte societarie, ma vedere il costo di un biglietto di curva, portato a 70 euro, mi sembra veramente eccessivo. Comprendo perfettamente che la partita è di cartello ma i posti dei settori popolari come le curve, dovrebbero essere accessibili a tutti e questi prezzi impediscono di fatto a molti tifosi di poter assistere all'importante evento sportivo e questo non è giusto.

Per me il calcio resterà sempre uno sport di aggregazione popolare, per altri probabilmente no", continua Simeone. "Giusto per informazione ricordo che per le partite di Champions League come Roma - Barcellona e Juve - Real Madrid, i settori popolari furono venduti a 40 e 45 euro. A questo punto, mi auguro che almeno vengano erogati i 320 biglietti gratuiti per gli studenti e per le categorie disagiate, così come previsto dalla convenzione stipulata con il Comune di Napoli e finora non ancora concessi. Comunque sempre Forza Napoli" - ha concluso il consigliere Simeone.