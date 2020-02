Napoli-Barcellona, boom di ascolti tv: gli azzurri si aggiudicano il 'prime time'

Boom di ascolti in tv per Napoli-Barcellona. Il big match di Champions League tra gli azzurri e i blaugrana, in diretta in chiaro su Canale 5, si è aggiudicato il 'prime time' di martedì 25 febbraio.

La partita del San Paolo ha tenuto incollati alla tv 6.406.000 telespettatori, con uno share del 23,53%.

Secondo gradino del per Rai1 con 'I nostri figli' che ha ottenuto 3.223.000 telespettatori e il 12,96%. Al terzo posto Rai2 con la terza puntata 'Pechino Express le stagioni dell'Oriente', seguita da 2.177.000 telespettatori e uno share del 9,42%.