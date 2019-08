Barcellona-Napoli, Ancelotti non fa drammi: "Per il 24 saremo pronti"

"Sono soddisfatto di quanto la squadra ha fatto nelle due sfide. Oggi siamo stati condizionati dai due gol subiti in fuorigioco a inizio ripresa, poi loro hanno preso campo perché sono una grande squadra. Non vedo alcun problema, forse eravamo un po' stanchi per i carichi di lavoro. Sono fiducioso, possiamo disputare un'ottima stagione. Saremo pronti per il 24 agosto". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo l'ultima amichevole stagionale contro il Barcellona, persa dal Napoli per 4-0 dopo aver giocato un primo tempo alla pari.

Napoli-Barcellona 0-4, ancora errori sotto porta