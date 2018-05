Napoli, De Laurentiis chiude la porta ad una Squadra B in Lega Pro

Non ci sarà un Napoli B il prossimo anno nel campionato di Lega Pro. A farlo intendere a chiare lettere è stato il numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis che, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro in Trentino, ha fatto presente di non gradire la riforma che la Federazione è pronta ad introdurre in vista della prossima stagione.

"Ne ho parlato più volte in passato, ma alla fine faranno qualcosa che scontenterà tutti. Io non voglio una squadra che giochi in C, ma in Serie B dove posso valutare anche eventuali esuberi della prima squadra", ha spiegato il presidente del Napoli.