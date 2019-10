Napoli-Atalanta, la sfida al San Paolo con gli orobici

È il gran giorno di Napoli-Atalanta, match valido per la decima giornata della Serie A 2019-20.

Il Napoli scende in campo con Meret in porta; Luperto, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo in difesa; Insigne, Fabian Ruiz, Allan, Callejon a centrocampo; Milik, Lozano in attacco. Partono dalla panchina invece Zielinski e Mertens.

Ancelotti sorprende quindi nuovamente gli addetti ai lavori, che avevano dato il belga titolare al fianco di Lozano (chiamato ad una prova di carattere dopo diverse scialbe prestazioni) e Zielinski esterno a sinistra al posto del capitano Lorenzo Insigne.

Partita difficile quella con gli orobici, fin qui protagonisti di una stagione superiore alle già rosee aspettative: sono tre punti davanti al Napoli e ad altrettante lunghezze di distanza dalla Juventus (l'Inter vincendo col Brescia è ora capolista a +5 sui bergamaschi e +8 sul Napoli).

L'Atalanta scende in campo con Gollini, Toloi, Kjaer, Djimsiti, Gosens, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Castagne, Papu Gomez e Ilicic. In panchina quindi Muriel.

Il Napoli è chiamato a mettere alle spalle la non eccelsa prestazione di Ferrara e soprattutto a non perdere di vista la vetta delle classifica, sia per sperare ancora di inserirsi nella lotta per il titolo sia per non doversi iniziare a guardare le spalle a difesa della zona Champions.