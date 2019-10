Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Milik e Llorente in panchina

Rientra parzialmente l'emergenza terzini per Ancelotti, che perde Malcuit ma ritrova Mario Rui. Il portoghese è comunque ancora in dubbio, considerata la lunga assenza. Al centro dovrebbe tornare Maksimovic con Koulibaly. In attacco spazio a Lozano al fianco di Mertens, con Milik e Llorente in panchina, almeno inizialmente. L'Atalanta dovrà fare a meno di Zapata, ex di turno, Palomino e - probabilmente - anche di Masiello.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Ilicic.