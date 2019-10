Gasperini: "Bello veder giocare il Napoli, per noi esame duro e prestigioso"

"Domani a Napoli ci aspetta un esame molto duro, ma anche prestigioso". Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, carica così i suoi in vista del match che li vedrà ospiti al San Paolo.

"Sarà uno di quegli esami che se superi - va avanti l'allenatore degli orobici - ti danno una grande forza. In questo momento stiamo bene, affrontiamo questa gara consapevoli di poterci giocare le nostre carte".

"È bello veder giocare il Napoli - prosegue l'allenatore in conferenza stampa - è una squadra con molte soluzioni offensive. Sarà un test importante anche in vista del Manchester City".

L'Atalanta è per ora una rivelazione, a tre punti dalla Juventus capolista e con altrettante lunghezze di vantaggio dalla squadra di Ancelotti che invece è quarta. "Stanno arrivando tanti apprezzamenti, ma abbiamo i piedi ben piantati a terra. Sappiamo che è una corsa a tappe lunga - prosegue il tecnico dei nerazzurri - ci piacerebbe restare nelle zone alte della classifica dove siamo stati negli ultimi anni. La classifica è veramente corta, ma la cosa migliore è concentrarci sulla partita da giocare".

Su come vede la sua squadra a fine stagione non si sbilancia Gasperini. "Il nostro obiettivo è uno per volta. Prima devi passare per la salvezza".