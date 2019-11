Polemiche arbitrali, l'idea di Giuntoli: "Al VAR ex calciatori che sanno cosa accade in campo"

"Napoli e il Napoli meritano rispetto. Vogliamo chiarezza da parte degli arbitri". Il ds azzurro Cristiano Giuntoli parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss, tornando sull'episodio chiave di Napoli-Atalanta, con il clamoroso rigore negato agli azzurri nel finale.

"Siamo di fronte a continue anomalie che proseguono domenica dopo domenica. Non si capisce più chi comanda in campo se l'arbitro o il VAR. Purtroppo gli arbitri mostrano una mancanza di personalità che danneggia l'intero mondo del calcio. Noi non vogliamo aiuti o riguardi particolari, noi vogliamo chiarezza. Vogliamo essere rispettati come squadra, come club e come città. Siamo stati penalizzati, questo è chiaro, si tratta di un episodio che deve far riflettere. Ma non ci lamentiamo per i punti persi, vogliamo solo, ripeto, la chiarezza sul VAR e sulle responsabilità dell'arbitro in campo".

"Perchè Giacomelli non è andato al monitor a rivedere l'episodio? Non lo so, glielo abbiamo detto anche noi in campo. In 5 anni al Napoli non ho mai visto una cosa de genere. Riprendo le parole di Gasperini che ha detto: dal vivo mi sembrava rigore. Quindi comunque l'arbitro doveva dare rigore, poi magari lo valutava al VAR. La correttezza del regolamento dice che è cento per cento rigore. Il difensore si scaglia con tutta la violenza su Llorente che alza il braccio per difendersi dalla carica. Il concetto è che al VAR ci deve stare un componente esterno al mondo arbitrale, magari ex calciatori che conoscono cosa accade in campo e sanno benissimo quali sono le dinamiche di un rigore", afferma il dirigente del Napoli.

Il ricorso per l'espulsione di Ancelotti

"Io e Carlo siamo entrati in campo per mettere ordine e calmare i giocatori. Non esiste che l'arbitro espella Ancelotti dicendo che doveva fare qualcosa per mettere ordine. Non esiste il cartellino rosso per chi è così collaborativo. Per questo abbiamo fatto ricorso"

L'inizio di stagione

"Cosa ci manca? Solamente i punti. I punti del Napoli non sono reali per i valori espressi e per le prestazioni fornite. Ci conforta questo, prestazioni di alto livello come quella contro l'Atalanta. Abbiamo sovrastato gli avversari nel gioco e in tutti i parametri fisici che poi abbiamo valutato dopo il match. Credo che questa squadra stia raccogliendo meno di quanto prodotto, basterebbe vedere solo le partite con Cagliari e Atalanta in cui meritavamo la vittoria e ci ritroviamo con un solo punto"

Milik

"Assolutamente sì, Arek ha avuto due infortuni che lo hanno tenuto fuori due anni praticamente. L'anno scorso ha fatto una trentina di presenze segnando 20 reti. Adesso sta tornando al top e siamo molto contenti di aver investito su di lui".

Il mercato

"Le prestazioni di Di Lorenzo sono un motivo di orgoglio per noi, ma tutto il mercato ci sta dando soddisfazioni. Elmas ha mostrato grandi numeri, Llorente è un attaccante esperto che subito si è integrato. Poi abbiamo Lozano che non è ancora al massimo, ha sostenuto pochi allenamenti sinora con noi perchè spesso è fuori per la Nazionale e siamo sicuri che a breve dimostrerà il proprio valore. Siamo contenti di tutto il mercato in generale".