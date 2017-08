Napoli-Atalanta 3-1: azzurri a punteggio pieno. Reina si commuove a fine gara

Il Napoli batte anche la sua bestia nera, quell'Atalanta che in 180 minuti lo scorso campionato non gli aveva concesso neanche un punto, oltre che un gol, con una ripresa di fuoco dopo un primo tempo difficile.

Con un tris nella seconda frazione di gioco firmato Zielinski (splendido il tiro al volo con il quale batte Berisha), Mertens e Rog, al suo primo gol in maglia azzurra, i ragazzi di Sarri conquistano tre punti pesanti, ribaltando il vantaggio iniziale di Cristante, che di testa ha beffato la retroguardia partenopea sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

A cambiare il volto alla gara, oltre che la prodezza personale di Zielinski, è stato anche l'ingresso di Allan, unito poi a quelli successivi di Diawara e Rog, anche in virtù di una serata poco felice sia di Hamsik che di Jorginho in mezzo al campo.

IL SAN PAOLO SI SCHIERA CON REINA E LUI SI COMMUOVE - Non è stata una serata facile dal punto di vista emozionale per Pepe Reina. Il portiere azzurro, con il futuro ancora in bilico, ha ricevuto l'ennesima grande dimostrazione d'affetto dal pubblico del San Paolo. Un boato lo ha accolto al suo ingresso in campo durante il riscaldamento. A fine partita, poi, applausi a scena aperta ed il consueto abbraccio con la Curva B, che gli ha dedicato un coro. Alcune immagini televisive hanno ripreso il volto dello spagnolo visibilmente toccato e commosso. Nelle prossime ore si capirà di più sul suo possibile passaggio al Paris Saint Germanin. Negli spogliatoi, in un video pubbilcato da Calcionapoli24, Reina alla domanda se si trattasse di un addio, ha risposto con un laconico: "Non lo so...".