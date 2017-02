Napoli-Atalanta 0-2: brutta battuta d'arresto per gli azzurri

Cominciano come peggio non si potrebbe i dieci giorni che con ogni probabilità decideranno la stagione del Napoli. L'Atalanta passa, con merito, per 2-0 al San Paolo e si lancia agli inseguimento degli azzurri, che ora hanno solo tre lunghezze di vantaggio sui frizzanti nerazzurri.

Una rete per tempo del giovane difensore Caldara, futuro juventino e già nel giro della Nazionale maggiore, condanna Hamsik e compagni, apparsi sin da subito in giornata no. Sarri non ha scelto di fare turnover, lasciando il solo Koulibaly diffidato in panca, con Maksimovic titolare.

Gli uomini di Gasperini hanno molta più freschezza nelle gambe e nella mente. Gli orobici arrivano sempre per primi sul pallone, con il Napoli talvolta confusionario e svagato, oltre che particolarmente impreciso sotto porta. Neanche l'espulsione di Kessie a metà ripresa, è riuscita a ridestare i padroni di casa.

Non c'è tempo per abbattersi, però, dopo una prestazione così deludente. Tra soli tre giorni, infatti, i partenopei sono attesi dalla gara di andata di semifinale contro la Juventus a Torino. E di certo ci vorrà una lena totalmente diversa da quella vista contro i lombardi.

NAPOLI-ATALANTA 0-2

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj (79' Maggio), Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (59' Milik); Callejon, Mertens, Insigne (79' Pavoletti). A disp. Rafael, Sepe, Chiriches, Koulibaly, Strinic, Jorginho, Rog, Giaccherini. All. Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic (86' Cristante); Petagna (91' Zukanovic), Gomez (82' Grassi). A disp. Gollini, Rossi, Bastoni, Konko, Hateboer, Drame', D'alessandro, Mounier, Paloschi. All. Gasperini

ARBITRO: Celi di Bari

MARCATORI: 28', 70' Caldara

NOTE: ammoniti Hysaj, Kessie, Berisha. Espulso Kessie.