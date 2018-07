Il 'Vero o falso' di De Laurentiis: "Non solo Arias, anche Darmian. La Lega fa schifo da venti anni"

Nel consueto 'Vero o falso' il presidente del Napoli ha fornito alcune notizie di calciomercato. Sulla questione terzini, De Laurentiis ha confermato che per Arias la situazione è in stand-by, mentre ci sarebbe la possibilità di ingaggiare Matteo Darmian in prestito dal Manchester United. "Ma un altro profilo potrebbe essere quello del giovane Henrichs del Bayer Leverkusen", ha aggiunto De Laurentiis.

In uscita arrivano conferme per Alberto Grassi, tra il campionato spagnolo e la Spal, e Lorenzo Tonelli ,molto vicino alla Sampdoria.

Il Presidente si è poi scagliato contro i vertici della Lega: "Impossibile giocare subito dopo Capodanno. Forse gli altri sono tutti 'appecoronati', mi viene voglia di non farmi più rappresentare dalla Lega ma dall'ECA. Forse bisognerebbe fare una rifondazione, la Lega ha sempre fatto schifo negli ultimi 20 anni ma siamo ancora molto incoscienti ed immaturi", ha detto.