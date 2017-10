De Laurentiis: "L'anti Juve siamo noi. Mi auguro che la Var abbia vita lunga"

"La Var? Mi auguro che abbia una carriera lunga. Per me novanta secondi non sono tanto tempo, anzi servono anche per riossigenarsi il cervello e per riordinare le idee. Poi ho sempre detto che mi piacerebbe eliminare i 15 minuti dell'intervallo ed invece ogni 10 minuti, interrompere due minuti per raccogliere idee e cambiare calciatori". Sono le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ospite del 'Festival del calcio', a Firenze.

ROMA-NAPOLI

"Avevo detto per far venire i nostri tifosi che sarebbe stato opportuno giocare di giorno, perchè le forze dell'ordine possono controllare meglio il territorio, ma credo che ci sia stato un ripensamento. A Roma comunque ci saranno i tifosi del Napoli che non risiedono in Campania".

MILIK

"Stavolta si è fatto male un mese prima di quando accadde l'anno scorso. Dovrebbe rientrare prima. L'ultimo giorno di mercato alle 18 dissi che volevo Inglese percHè immaginavo che qualcosa potesse non andare. Dissi a Campedelli, che fu molto gentile, che se qualcosa non fosse andato, avrei bussato alla sua porta. Busserò alla sua porta a gennaio".

HIGUAIN

"Penso che Higuain senta più la mancanza di Sarri che viceversa. Higuain è comunque un grande giocatore che noi abbiamo rispolverato dopo l’esperienza al Real Madrid. Come successo ad altri grandi giocatori come Cavani, Lavezzi e Quagliarella che ha vissuto questa brutta vicenda che non poteva dire a nessuno, altrimenti l’avremmo tenuto con noi perché era un giocatore sul quale puntavamo molto".

ANTI JUVE

"Per ora siamo noi. Poi ci sono anche le altre: Roma, Inter, Milan ma possono lavorare anche per il Napoli se riusciranno a creare delle difficoltà alla Juve".