Dalla Francia: "James difficile, il Napoli va su Nabil Fekir"

Il Napoli ha una pista alternativa a James Rodriguez per la trequarti. La trattativa con il Real Madrid per portare il colombiano alla corte di Ancelotti sembra sempre più in salita, e Giuntoli si sta cautelando con un'altra possibilità nel caso dovesse avere la meglio l'Atletico Madrid.

Il nome che circola in queste ore, riportato da Rmc Sport, è quello di Nabil Fekir, calciatore sul quale c'è l'interesse anche di Roma e Milan in Italia e (soprattutto) Siviglia in Spagna.

Fekir è un trequartista francese di 26 anni, che gioca nel Lione, squadra nella quale ha militato in pratica fin dagli esordi. Conta anche 25 presenze e 2 reti nella nazionale transalpina. Abilissimo nel saltare l'uomo e con un buon tiro, è un calciatore sia tecnico che dotato di gran velocità.

Ad aiutare gli azzurri nella trattativa potrebbe essere il fatto che Fekir sia in scadenza di contratto, fissata al momento al giugno 2020. Secondo quanto arriva dalla Francia, il ragazzo avrebbe dato già il suo assenso al trasferimento al Napoli, che avrebbe presentato al Lione un'offerta tra i 20 ed i 25 milioni di euro.