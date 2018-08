ANTEPRIMA - Dalla Turchia: "Il Napoli pensa anche a Muslera per la porta"

Il Napoli è sempre alla ricerca di un portiere esperto da consegnare a Carlo Ancelotti per completare la batteria degli estremi difensori.

Il favorito sembra essere al momento il messicano Ochoa, ma nelle ultime ore dalla Turchia è uscito fuori un altro nome, già accostato in passato agli azzurri.

Si tratta di Fernando Muslera, portiere del Galatasaray e della nazionale uruguaiana. Secondo "Yurt Gazetesi", Carlo Ancelotti avrebbe inserito il nome del 32enne ex Lazio in un'ipotetica lista di obiettivi per la porta.