Un murales di Maradona nel cuore di Napoli

Il volto di Maradona sarà presto rappresentato da un murales realizzato nel quartiere San Giovanni, in via Taverna del ferro. I lavori, a cura del giovane artista napoletano di madre olandese Jorit, inizieranno giovedì 16 febbraio. L’autore dell’opera, divenuto simbolo della Street Art napoletana grazie alla realizzazine del bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella, sarà sul posto sin dalle prime ore del mattino per predisporre i lavori. Il progetto, concretizzato anche grazie al sostegno dell'Amministrazione comunale che ha offerto importanti supporti di natura logistica e organizzativa, nasce anche con l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione di un pezzo importante del quartiere. L’opera realizzata sulle intere facciate laterali di due edifici, rappresenterà il volto di Diego Armando Maradona e di un bambino.

Sarà il più grande murales del campione argentino. Jorit realizzerà l'opera in un mese anche grazie a diverse donazioni da parte di cittadini.