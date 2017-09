Addio alla maestra supertifosa del Napoli, Reina: "Farai il tifo per noi anche da lassù"

"La sua memoria vivrà eternamente nell'animo dei suoi. Riposa in pace Donatella! Sono sicuro che che farai il tifo per noi anche da lassù". E' il messaggio pubblicato su Facebook da Pepe Reina, addolorato per la scomparsa della supertifosa azzurra Donatella.

Il portiere azzurro si recò in ospedale un mese fa per andarla a trovare al Cardarelli, dove era ricoverata, per darle coraggio, dopo la partita con il Nizza.

Donatella Sapone aveva 47 anni. A stroncarla un male incurabile.