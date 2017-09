Giudice Sportivo, multe per il Napoli e per Insigne

Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato sulle sanzioni relative alla sesta giornata di campionato. Multe per il Napoli e per Lorenzo Insigne.

Queste le motivazioni:

Ammenda di 2mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori lanciato, al 30° del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Ammonizione ed ammenda di 2mila euro a Lorenzo Insigne "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".