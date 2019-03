Meret-Ronaldo, Cesari: "Non solo non c'è il rosso, non c'è neanche il fallo"

L'ex arbitro internazionale Graziano Cesari ha analizzato alla moviola, nel corso della trasmissione Mediaset "Tiki Taka", gli episodi discussi di Napoli-Juve.

Sull'episodio che ha indirizzato il match, l'espulsione di Meret, Cesari sconfessa Rocchi: "E' stato troppo frettoloso. Lì non sono non c'è il rosso a Meret, ma non c'è neanche il fallo, visto che il portiere del Napoli non tocca Ronaldo. Non c'è, però, simulazione del portoghese".

Giuste, invece, le decisioni dell'arbitro toscano sull'espulsione di Pjanic e sul rigore concesso agli azzurri: "I due gialli al centrocampista bianconero ci stanno, così come il rigore a causa del braccio largo di Alex Sandro", spiega il moviolista Mediaset.

Manca, invece, secondo Cesari, un secondo giallo nei minuti finali a Koulibaly: "Quel calcione a Dybala è da sanzionare con un'ammonizione".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!