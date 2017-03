IRONIA DAL WEB - I moviti per scegliere un fidanzato 'Sarrista'

Non si arresta l'ironia sul web e sui social dopo le polemiche dei giorni scorsi per la scelta di un programma Rai di elencare i motivi per cui scegliere una donna dell'est.

L'ultima parodia, in ordine di tempo, arriva dalla pagina Facebook "Sarrismo Gioia e Rivoluzione", che ha deciso di elencare i motivi per cui scegliere un fidanzato "Sarrista", ovvero sostenitore del tecnico del Napoli Maurizio Sarri.