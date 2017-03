Calcio in lutto: addio all'ex Napoli Tarcisio Catanese

Si è spento in provincia di Palermo all'età di 49 anni Tarcisio Catanese, ex centrocampista del Napoli. Cresciuto nelle giovanili del club partenopee, ha fatto parte della rosa azzurra di prima squadra nella stagione 1985-1986, senza collezionare presenze in gare ufficiali.

Successivamente ha vestito le maglie, tra le altre, di Reggina, Bologna, Parma, Ancona e Cremonese.

Dopo la carriera da calciatore, aveva intrapreso quella da allenatore, guidando anche i Giovanissimi del Parma e gli allievi del Palermo.