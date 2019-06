Morte Reyes, i tifosi del Napoli lo ricordano con il gol che segnò agli azzurri nel 2008

Era la sera del 2 ottobre 2008. Il Napoli si riaffacciava in Europa League addirittura dopo 13 anni, un'enormità. A Lisbona gli azzurri però impattarono contro un Benfica decisamente più pronto e completo di una squadra che vedeva in campo i vari Gianello, Rinaudo, Contini, Vitale.

Tra le fila dei lusitani – aprì lui le marcature del 2-0 portoghese – anche José Antonio Reyes Calderón. Era un ragazzo, sebbene avesse già giocato nell'Arsenal e nel Real Madrid aveva soltanto 25 anni allora. Avrebbe lasciato il Benfica al termine di quella stessa stagione (era in prestito), per proseguire la sua carriera con Atletico Madrid, Siviglia, Espanol, Cordoba ed infine Extremadura. Ha vitnto di tutto: una Premier League, una Liga, una Coppa di Lega Portoghese, una Coppa d'Inghilterra, una Community Shield sempre in Inghilterra, quattro Europa League (record), un Supercoppa Europea.

È con quella partita in cui fece gol al Napoli che la pagina dei tifosi azzurri "SSC Napoli - Operazione Nostalgia" ha voluto ricordare l'ex nazionale spagnolo, oggi tragicamente scomparso, a neanche 36 anni, in un incidente d'auto.