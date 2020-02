E' morto Luciano Gaucci: nel 2004 provò a rifondare il Napoli

E' morto a Santo Domingo Luciano Gaucci, 81 anni, grande dirigente sportivo, personaggio vulcanico, storico presidente del Perugia - che sotto la sua guida tornò in serie A e si qualificò alle coppe europee. Gaucci fu protagonista, all'ombra del Vesuvio, di una pagina nostalgica del calcio partenopeo.

Nell'estate 2004 il Napoli di Naldi fu dichiarato fallito. Gaucci promise ai napoletani di riportare la squadra in serie A in pochi anni. Fondò la Napoli Sportiva, acquistò alcuni calciatori (ricordiamo fra gli altri Balmer, Adorno, Toni Vidigal) e li portò in ritiro in provincia di Siena. Nonostante la serata 'Orgoglio Partenopeo' (stadio San Paolo stracolmo) consacri Gaucci come nuovo idolo della tifoseria, il Tribunale diede poi ragione al presidente Figc Carraro: il Napoli dovette ripartire dalla serie C.



(foto Ansa)

A quel punto subentrò Aurelio De Laurentiis, che acquistò il titolo sportivo a circa 30 milioni. Il resto è storia recente.