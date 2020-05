E' morto John Peter Sloan, il comico insegnante tifoso del Napoli

Si è spento a soli 51 anni John Peter Sloan, attore, comico, autore di English da zero, con svariate apparizioni in trasmissioni televisive italiane, in particolare a Zelig. Nonostante fosse nato a Birmingham in Inghilterra, Sloan era un grande tifoso del Napoli. "Io sono tifoso del Napoli perché anni fa quando facevo il cantante ero anche sulle navi e se lavori sulle navi l’equipaggio è sempre napoletano. Mi hanno convertito. E infatti ancora adesso ho gli amici più importanti a Napoli. La mia squadra inglese è il Birmingham. La cosa in comune con il Napoli è la sofferenza. Vedo bene il Napoli", aveva dichiarato in un'intervista di qualche anno fa.

La notizia è stata data su Facebook dagli attori Herbert Pacton e Maurizio Colombi che con lui avevano condiviso il palco.

Sul piccolo schermo dal 2007, in veste di comico, opinionista, inviato ha partecipato a diverse trasmissioni come "Verissimo", "Amici", "Report", "Quelli che il calcio", come inviato tifoso del Napoli.