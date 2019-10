Morte Squinzi,il tweet di De Laurentiis: "Ci uniamo al dolore della famiglia"

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Squinzi per la scomparsa del caro Giorgio", è il tweet del Napoli per la scomparsa di Giorgio Squinzi, 76enne presidente del Sassuolo e della Mapei ed ex presidente di Confindustria dal 2012 al 2016.

Squinzi è deceduto nel tardo pomeriggio all'ospedale San Raffaele dove era ricoverato da un paio di settimane per il peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo.