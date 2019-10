Lutto in casa Napoli: si è spento Mistone, terzino in azzurro negli anni '50 e '60

Si è spento, a 83 anni, l'ex calciatore azzurro Dolo Mistone.

Mistone ha sempre giocato con la maglia azzurra. Terzino sinistro azzurro negli anni '50 e '60, col Napoli - nella stagione 61-62 e con la squadra che militava in Serie B - conquistò anche una Coppa Italia battendo in finale la Spal.

Cresciuto nel vivaio, il terzino debuttò in prima squadra in Serie A nella stagione 55-56, e giocò fino al 1963 concludendo la sua carriera con 79 presenze in Serie A e 60 in Serie B (due campionati, dopo due retrocessioni).

Segnò anche un gol, nella stagione 60-61, contro l'Udinese.

Appese le scarpette al chiodo non restò, come invece molti suoi colleghi, nel mondo del pallone. Dieci anni fa, nel 2009, in occasione delle celebrazioni per il 50mo anniversario del San Paolo (prima di una Napoli-Juventus), Aurelio De Laurentiis gli consegno una maglietta commemorativa con il numero 50, che Mistone ricevette insieme ai suoi vecchi compagni di squadra Greco e Vinicio.

