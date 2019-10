Addio a Dino Panzanato, storico difensore del Napoli

È morto all'età di 81 anni Dino Panzanato, difensore del Napoli a cavallo tra gli anni '60 e '70. Viveva a Modena ma non aveva mai dimenticato l'affetto dei napoletani e gli anni trascorsi in città. Con la maglia del Napoli aveva militato in serie A per 262 partite. È 19esimo nella classifica all-time degli azzurri. Per tifosi e compagni di squadra veniva chiamato “Titta”. Era un modo scherzoso di mettere in risalto la leggera balbuzie.

Il ricordo

Con un post su Instagram lo ha ricordato l'archivio Carbone che ne custodisce le immagini dell'epoca. “Forse lassù incontrerà Elvis... Buon viaggio Dino Panzanato, Leone Azzurro di un calcio d’altri tempi, quando dei giocatori l’intimità non era gossip (foto del 1964, durante un infortunio)”.