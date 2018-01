Vidigal su Morais: "Ha un sinistro letale. Mi ricorda Adriano"

Josè Luis Vidigal plaude all'acquisto del Napoli Vinicius Morais, 22enne attaccante brasiliano che gioca nella serie b portoghese.

L'ex centrocampista azzurro ha tracciato il profilo del centravanti del Real Sport Clube ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al suo primo anno nella serie B portoghese ha dimostrato qualità importanti. Bisognerà vedere se saprà adattarsi ad un calcio difficile come quello italiano. È alto un metro e novanta, ma ha un’ottima velocità anche se non nei primi metri. Inoltre ha un sinistro letale. Deve migliorare nel gioco spalle alla porta, ma ha già dimostrato di essere forte. Secondo me il Napoli ha fatto bene a prenderlo".

"Chi mi ricorda? Per caratteristiche un po’ Adriano, anche se spero abbia una testa diversa! Fossi nel Napoli, lo prenderei ma lo darei in prestito ad una squadra di Serie A per fargli fare esperienza in Italia", ha concluso Vidigal.