Presentato il Monopoly sul Napoli: sarà possibile comprare giocatori e realizzare stadi

Palazzo Petrucci ha ospitato la presentazione del “MONOPOLY – Edizione SSC NAPOLI”, la prima edizione realizzata con la licenza ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli. Dopo il successo delle edizioni dedicate alle più importanti squadre d’Europa – dalle inglesi Manchester United e Liverpool, passando per il Real Madrid e il Paris Saint Germain, fino ad arrivare alle italiane Juventus, Inter e Roma – adesso il boardgame più amato al mondo dedica una Limited Edition alla SSC Napoli. L’accordo tra Napoli e Winning Moves, licenziataria Hasbro, dà infatti il VIA a un’edizione speciale del MONOPOLY interamente dedicata al club azzurro: generazioni di appassionati e tifosi potranno sfidarsi, tra probabilità e imprevisti, ripercorrendo i momenti più emozionanti della recente storia del Calcio Napoli.

Strategia di gioco

Alla presentazione sono intervenuti vari ospiti, sportivi e tifosi, per ricordare i momenti celebrati da questa edizione speciale. "Siamo orgogliosi perchè è probabilmente il gioco più venduto di tutti i tempi. Mette insieme classi anagrafiche diverse e costituisce un valore aggiunto legarci a grandi marche. Percorre tanti momenti belli della nostra storia. Al posto delle case consente di costruire stadi e giocatori. I bambini posso realizzare la propria strategia di crescita", spiega Alessandro Formisano, Head of Operations Sales e Marketing del Napoli, che ha anche fatto accenno ai nostri microfoni al ritorno di Hamsik al San Paolo il 10 dicembre, in occasione della partita con il Genk. Alle 17.55 la cerimonia per consegnare un dono al più grande calciatore della storia del Napoli.

Stadio per il Napoli

Sui migliori allenatori della storia del Napoli, Auriemma cita tre figure storiche della panchina: "Il Petisso era allneatore psicologo che caricava la squadra con le sue frasi storiche. Vinicio il primo che utilizzava la tattica del fuorigioco negli anni '70. Reja lo considero come uno che ha vinto uno Scudetto, portare il Napoli dalla C all'Europa fu una grande cosa. Mazzarri poi è colui che ha trasformato una squadra da sesto settimo posto a una squadra da Champions e ovviamente Sarri che dobbiamo solo ringraziare. Ci ha fatto vedere il miglior calcio al mondo. E' uno dei tre migliori allenatori del mondo. E' andato alla Juventus perchè professionista e non ci è andato direttamente, ma dopo il Chelsea. Eravamo laboratorio studiato da tutti gli allenatori al mondo".

"Confido che prima o poi finalmente il Napoli possa diventare proprietario di uno stadio tutto suo e non solo sul Monopoly. Perchè è davvero importante per lo sviluppo della società. I tifosi soffrono per il momento del Napoli, meritano una squadra che lotti per il primato".