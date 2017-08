Lady Reina ai napoletani: "È un orgoglio e un privilegio far parte di questa città"

Pepe Reina resta a Napoli. La moglie Yolanda, nelle scorse ore, ha voluto dedicare un post alla città e ai tifosi azzurri: "Oggi sono io che ringrazio tutti voi per il vostro affetto e per tutti i messaggi che abbiamo recevuto. È un orgoglio e un privilegio far parte di questa città".

"Ho letto i messaggi che veramente mi sono arrivati al cuore e all’anima. Messaggi di famiglie che hanno pregato per la nostra permanenza qui. E in un mondo dove purtroppo c’è tanta cattiveria, questi sentimenti non hanno prezzo. Grazie, Grazie e mille volte Grazie!!! Qui non si parla di calcio, ragazzi, queste sono emozioni e valori di un popolo unico... questo si chiama NAPOLI!!!!!! #calciolanostravita #diovibenedicasempre #sorrisodiSiradedicatoatuttivoi", ha concluso Yolanda.

IL PADRE DI REINA - "Pepe a Napoli è felice, ha un rapporto splendido con la piazza e vuole rispondere all’affetto che la città gli ha sempre dimostrato. Ho avuto conferma che resterà in azzurro, è ben voluto dall’ambiente e poi c’è un rapporto splendido con Sarri. Sia Pepe che De Laurentiis sono grandi, hanno la barba e possono rendersi conto da soli che il miglior modo per proseguire il rapporto è parlarsi. Poi, in ogni rapporto il rispetto è fondamentale e dovrà essere alla base della convivenza quest’anno". Così Miguel Reina, padre del portiere del Napoli Pepe, ai microfoni di Radio Crc.