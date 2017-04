Moglie Reina operata d'urgenza: "Grazie a tutti per i messaggi di affetto"

"Volevo ringraziare a tutti per vostri messaggi di affetto e per il vostro sostengno in qusti giorni, sopratutto a tutto lo staff medico e non solo dell Ospedale e Fatebenefratelli di Napoli, per la sua professionalità e disponibilita, che mi hanno fatto sentire come a casa....sono stata operata di una appendicite acuta no grave ma sicuramente pericolosa per la mia salute, ma finalmente sono a casa e felice di esere con la mia famiglia e di sapere che tanta gente ci vuole bene". E' il messaggio pubblicato su Instagram da Yolanda Ruiz, la moglie del portiere del Napoli Pepe Reina, dopo il trasporto d'urgenza e l'operazione di appendicite.