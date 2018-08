La moglie di Jorginho saluta i napoletani: "Avete reso la nostra vita allegra"

Natalia Leteri, moglie di Jorginho, ha pubblicato una lettera per salutare i tanti amici napoletani e tutti i tifosi azzurri che in questi anni hanno sostenuto il marito, autore di ottime prestazioni che gli sono valse la chiamata di Sarri al Chelsea.

"Fino ad ora non riesco a trovare bene le parole per descrivere questi quasi 5 anni vissuti a Napoli. Tante emozioni come iniziare una vita a due, a tre e l’inizio di quattro anzi cinque. Poi tutto l’affetto che voi napoletani ci avete dimostrato e continuate a dimostrare è inspiegabile! Ai nostri amici napoletani un grande grazie per aver reso la nostra vita ancora più bella e allegra! Grazie Napoli per averci abbracciato e fatto sentire a casa! Grazie, grazie e grazie!! Con un affettuoso saluto vi lascio per iniziare una nuova tappa delle nostre vite ma con un bagaglio immenso nel cuore!!! Non vi dimenticheremo mai!! E verrò comunque a trovare gli amici, mangiare la buona pizza, la mozzarella, il pesce...".