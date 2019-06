Dimaro, il Sindaco: "Sui manifesti del Napoli potrebbe esserci un mister X"

Il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, per parlare del prossimo ritiro del Napoli, in programma dal 6 al 26 luglio prossimo in Val di Sole, e di una potenziale sorpresa per i tifosi azzurri.

“Tra un mese arriverà il Napoli e noi siamo già pronti per accogliere la squadra ed i suoi tifosi. Abbiamo accontentato la società in tutte le richieste e devo dire che Ancelotti si trova molto bene qui, è felice di tornare a Dimaro. Il club alloggerà sempre allo stesso hotel e arriverà anche De Laurentiis, che pare non avrà tanti impegni e quindi potrebbe restare per un lungo periodo", ha spiegato il primo cittadino del comune trentino.

"Ci sarà una sorpresa sul manifesto che accoglierà la squadra, ma non posso svelarvi chi sarà: potrebbe essere un nuovo mister x”, ha concluso Lazzaroni.