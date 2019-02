Il Napoli rilancia i mini-abbonamenti: 6 partite di campionato più il Salisburgo

Dalle ore 12.00 di lunedì 25 febbraio 2019 saranno posti in vendita i mini abbonamenti validi per le prossime 6 gare di campionato del Napoli e per la prossima gara di Europa League contro il Salisburgo. (validità dal 3 Marzo 2019 al 19 Maggio 2019).

Questi i 7 eventi in programma:

• Napoli vs Juventus

• Napoli vs Salzburg (UEL)

• Napoli vs Udinese

• Napoli vs Genoa

• Napoli vs Atalanta

• Napoli vs Cagliari

• Napoli vs Inter

La sottoscrizione dei mini abbonamenti sarà consentita a tutti i possessori di fidelity card o di tessera del tifoso, esclusivamente con caricamento digitale del titolo.

• SSC Napoli Fan Stadium Card (fidelity card)

• SSC Napoli Fan Away (fidelity card)

• Club Azzurro Card (tessera del tifoso)

Per i possessori della Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO

Il mini abbonamento potrà essere acquistato on line attraverso il sito TicketOne oppure presso i Punti Plus e le Ricevitorie Abilitate.

Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i lavori in corso e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili. In relazione ai lavori, non saranno disponibili, per tutti i settori, le file dalla 23 a salire.

L’acquisto del mini abbonamento in modalità digitale , potrà avvenire presso i punti vendita abilitati e sarà necessario presentare la seguente documentazione:

• Fidelity Card SSCN Fan Stadium Card o Fidelity Card SSCN Fan Away o Tessera del Tifoso “Club Azzurro Card” .

• Modulo di Richiesta mini abbonamento sei gare Campionato e una Uefa Europa League (Anagrafica) debitamente compilato e sottoscritto

• Fotocopia del Documento d’Identità, da consegnare.

Si ricorda, inoltre, che per tutti i possessori di Fidelity Card, i mini abbonamenti potranno essere caricati in modalità digitale, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Questi i prezzi:

Tribuna d’Onore € 750,00 + € 10,00 (prevendita) – acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 370,00 + € 7,00 (prevendita)

Tribuna Nisida € 270,00 + € 7,00 (prevendita)

Distinti € 170,00 + € 5,00 (prevendita)

Curve € 93,00 + € 5,00 (prevendita)

Non sono previsti mini abbonamenti a tariffa ridotta.

