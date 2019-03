Austria-Polonia, Milik e Zielinski escono. "Febbre per uno, problemi alla schiena per l'altro"

Un'infermeria bella zeppa quella del Napoli in questi giorni. Dopo Fabian Ruiz (influenza suina), Diawara (frattura al piede), Insigne (fastidio muscolare), Chiriches (infortunio muscolare), Ospina (crisi vagale), oltre al lungodegente Albiol (intervento al ginocchio), ora c'è ansia per le condizioni dei due polacchi Milik e Zielinski. Ieri i due hanno risposto alla convocazione del C.T. della loro Nazionale, Jerzy Brzeczek, scendendo in campo contro l'Austria per la gara delle Qualificazioni agli Europei 2020. Partita vinta dai polacchi grazie a un gol del milanista Piatek. Zielinski e Milik hanno giocato per un tempo o poco più, e sono stati entrambi sostituiti. Questa la spiegazione dello stesso C.T. Brzeczek: "Milik è stato sostituito perchè ha avuto la febbre, un raffreddore negli ultimi giorni, ma abbiamo deciso schierarlo dal primo minuto. Zieliński invece sentiva dolore alla schiena dopo uno scontro di gioco. Domani capiremo se è un semplice livido o qualcosa di più serio".

Le preoccupazioni riguardano dunque più il centrocampista, soprattutto per la penuria che in questo momento il Napoli ha in mediana. Zielinski era comunque squalificato e avrebbe saltato la gara contro la Roma, dunque avrà tempo di recuperare.