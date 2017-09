Milik operato, il professor Mariani: "Ginocchio più danneggiato rispetto all'altra volta"

L’intervento chirurgico al ginocchio destro di Milik è stato più complesso dell'operazione dello scorso anno al ginocchio sinistro. E' il professor Mariani, il medico che ha eseguito l'operazione a confermarlo: "L’operazione è andata bene, l’intervento non ha comportato alcuna problematica tecnica. Il ginocchio era più danneggiato rispetto all’altra volta, anche se si è fatto male da solo".

Ha parlato dell'infortunio di Milik anche Alfonso De Nicola, medico del Napoli: "I tempi di recupero sono sempre gli stessi. Non rischieremo nulla. Vanno evitate pericolose ricadute. Il ragazzo si è visto crollare il mondo addosso". Si prospettano dunque tra i 4 e i sei mesi per rivedere in campo il polacco.

MILIK

"Grazie a tutti per i vostri messaggi, significano molto per me. Ora sono concentrato sul mio ritorno, tenete le dita incrociate". Questo il post sui social di Arkadiusz Milik dopo l'operazione al ginocchio destro a cui si è sottoposto questa mattina a Roma.

SARRI

"Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto a Milik. Questo ragazzo merita un grande in bocca al lupo. Soluzioni alternative in questi mesi senza Arek? Callejon ci dà garanzie anche in quel ruolo. Negli ultimi minuti a Ferrara con la Spal è stato straordinario anche nei panni di prima punta. Ounas ha potenziale, ma non è ancora inserito al meglio nei meccanismi. Sicuramente lui, dal punto di vista di rottura della partita, ha un grande potenziale". Così Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match di Champions contro il Feyenoord.