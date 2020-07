Calciomercato, scambio tra Napoli e Juve per Milik? La proposta bianconera

Si infiamma il calciomercato con il caso Arkadiusz Milik. Il rinnovo del polacco (scadenza 2021) appare sempre più lontano e il Napoli è pronto ad ascoltare offerte concrete dagli altri club. Gattuso vorrebbe tenere Milik, apprezzato per la sua versatilità, ma in caso di cessione alla Juve, sarebbe gradito Bernardeschi, come spiega Tuttosport.

Il Napoli preferirebbe cedere l'attaccante all'estero, ma in caso contrario gradirebbe l'esterno ex viola, oppure 40 milioni di euro.