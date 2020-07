Giro vorticoso di mercato in attacco, l'ipotesi: Milik alla Roma, Under al Napoli e Dzeko all'Inter

Un vorticoso giro di mercato potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane sull'asse 'alta velocità' Napoli-Roma-Milano. A parlare del possibile, se pur non facile, incastro è il Corriere dello Sport.

La Roma starebbe lavorando ad un'idea, quella di programmare il proprio futuro affidando le chiavi dell'attacco ad Arkadiusz Milik. Nella possibile operazione con il Napoli, i capitolini sarebbero intenzionati ad inserire il cartellino di Under, seguito dagli azzurri.

A quel punto ci sarebbe il via libera per il trasferimento all'Inter di Dzeko, con 12 mesi di ritardo.