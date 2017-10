Milik non esclude il prestito: "Potrebbe essere un modo per tornare rapidamente al meglio"

Arkadiusz Milik torna a parlare dopo l'ennesimo grave infortunio subito nelle scorse settimane. L'attaccante del Napoli è stato intervistato dal giornalista polacco Pawłem Kapusta per SportoweFakty.

"Ho avuto l'intervento solo tre settimane fa, il ginocchio a volte è ancora un po' gonfio, ma sto migliorando giorno dopo giorno. La riabilitazione sta andando bene. Un aspetto molto importante è quello psicologico. Le prime due settimane sono state le più difficili, ma sono passate", ha spiegato l'ex Ajax.

Il centravanti azzurro non ha escluso una cessione in prestito a gennaio: "Potrebbe essere un modo per tornare rapidamente al massimo. Il mio obiettivo sono i Mondiali. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno sostenuto con foto e messaggi. E' stato bello quando i tifosi della Polonia hanno cantato il mio nome allo stadio".